Происшествия

В Алматы двоих несовершеннолетних парней убили в массовой драке

Фото: pexels
В Алматы в результате массовой драки погибли двое несовершеннолетних парней, сообщает Zakon.kz.

Информацию о случившемся распространяют в соцсетях.

"Конфликт начался в компьютерном клубе и продолжился на улице. Во время потасовки один из участников использовал нож, из-за чего двое подростков получили смертельные ранения. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти не удалось. По данным полиции, задержаны 12 подозреваемых в возрасте 17-18 лет. Те, кто наносил удары, уже взяты под стражу", – говорится в одной публикации.

В другом сообщении, в Threads, указано, что драка произошла в ночь на 30 апреля. Одному из погибших парней было 17 лет. Подозреваемому 20 лет.

"По факту убийства, имевшего место в ходе конфликта между молодыми людьми, Следственным управлением Департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем сообщаем, что установлены и доставлены в полицию все участники инцидента. В рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из них, с определением степени причастности и роли в произошедшем. Проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел и Департамента полиции города.

В конце марта в Талдыкоргане потасовка молодых людей закончилась убийством.

Ирина Капитанова
