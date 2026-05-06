Общество

Лимит на прогрев авто зимой в Казахстане могут изменить после жалоб водителей

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель начальника юридического департамента МВД Ермек Шулден в кулуарах Мажилиса сообщил, что в Казахстане рассматривают смягчение ограничений на прогрев автомобилей зимой с учетом жалоб водителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что в рамках рассматриваемого законопроекта обсуждается смягчение ограничений на прогрев автомобилей зимой. Предполагается, что запрет могут снять в населенных пунктах, сохранив его только для жилых зон. При этом окончательное решение будет принято после второго чтения законопроекта.

Журналисты уточнили, какое ограничение на прогрев автомобилей действует сейчас.

"Там не более 10 минут, насколько я знаю. Мы сейчас рассматриваем возможность снятия этих ограничений. Не полностью. В какой-то части – облегчение. Но после второго чтения (законопроекта. – Прим. ред.) мы уже сможем уверенно ответить", – сказал он.

В ответ на уточнение журналистов о том, что водителям, чьи автомобили зимой стоят на улице, зачастую не хватает даже 20 минут на прогрев, представитель МВД заявил, что именно с учетом таких обращений и рассматриваются изменения в законодательство.

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал предложение депутатов исключить запрет на прогрев авто в зимнее время в населенных пунктах.

9 января 2025 года в МВД сообщали, что если транспортное средство стоит более 5 минут с работающим двигателем и это создает неудобства жителям, то в данном случае будет усматриваться состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 597 КоАП РК ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств"). Из ст. 597 КоАП РК следует, что за нарушение гражданам "прилетит" штраф в размере 5 МРП, а за повторное нарушение – в размере 10 МРП.

Екатерина Елисеева
