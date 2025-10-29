#АЭС в Казахстане
Общество

Штрафстоянки из-за незарегистрированного скота появятся в Казахстане

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:33 Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах Мажилиса 29 октября 2025 года рассказал, как будут стимулировать владельцев регистрировать сельхозживотных, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов рассказал о планах ужесточить ответственность владельцев животных в случае, если будет выявлен незарегистрированный скот.

"Первое, будут приниматься меры в виде штрафных санкций, второе – данный скот будет размещаться на специальные штрафные стоянки, и до момента регистрации данного сельхозживотного они с этой штрафной стоянки выпускаться не будут", – отметил вице-министр.

Такие меры направлены на снижение аварий на дорогах страны, которые происходят, когда бесконтрольно пасущиеся животные выбегают на дорогу. Также эта мера поможет минимизировать риски выпаса скота на чужих территориях.

"Нужна массовая регистрация – как раз будут внесены изменения в законы, которые будут усиливать ответственность за незарегистрированный скот", – резюмировал спикер.

21 августа 2025 года сообщалось, что в МСХ внесли изменения в Правила формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
