Общество

Это запрос общества: в МВД ответили на опасения о массовом закрытии автошкол

Школа вождения, автошкола, курсы вождения, сдача на права, водительские права, автодром, инструктор по вождению, ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:38 Фото: freepik
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 6 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал опасения владельцев автошкол о возможном массовом закрытии после принятия нового закона, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что многие владельцы автошкол опасаются массового закрытия после принятия нового закона.

"Сегодняшний законопроект вырабатывался в стенах Парламента. Это инициатива депутатов Парламента. Если раньше, как вы знаете, автошколы просто направляли уведомления в органы внутренних дел и работали, то мы видим, к каким последствиям привела подготовка в автошколах, где фактически не было контроля. Сегодня это запрос общества на усиление дорожной безопасности и принятие комплексных мер для обеспечения безопасности людей на дорогах. Поэтому, безусловно, эта мера очень актуальна. Она позволит подразделениям административной полиции осуществлять контроль за деятельностью автошкол", – заявил Адилов.

По его мнению, владельцы автошкол должны обладать соответствующей учебно-методической базой, собственными автодромами, учебными материалами, а преподаватели и инструкторы по вождению – соответствовать квалификационным требованиям.

"Эта норма уже действовала ранее, поэтому ничего нового для владельцев автошкол нет. Им нужно понять одно: необходимо усиливать и улучшать качество подготовки водителей. На сегодняшний день законопроект еще должен пройти второе чтение, затем Сенат, после чего министерством будут разработаны соответствующие нормативные стандарты по согласованию с министерство юстиции", – дополнил Адилов.

На вопрос журналистов о безопасности на дорогах Астаны он заявил, что водители и автолюбители в столице чувствуют себя в полной безопасности, поскольку дорожная инфраструктура соответствует мировым стандартам. По словам замминистра, положительные отзывы поступают как от жителей города, так и от иностранцев.

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании рассмотрели поправки по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей. Документом ужесточаются требования к автошколам.

