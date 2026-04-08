Убийство семьи в Атырауской области: в МВД раскрыли детали расследования

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года прокомментировал дело об убийстве семьи в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что в настоящее время ведется расследование уголовного дела.

"Проводятся необходимые следственные действия. Могу сказать, что работает следственно-оперативная группа в Атырау из Министерства внутренних дел. Периодически мы выезжаем, заслушиваем материалы по этому уголовному делу. Очень большой объем следственных действий. Возбуждены уголовные дела не только по факту убийства, об этом уже сообщалось, но и по (статьям. – Прим. ред.) корыстного характера – мошенничеству, кражам. То есть это целый ряд статей, по которым подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности", – добавил он.

Подозреваемая Акбаян Мукангалиева, по его словам, помещена в психиатрическую больницу.

"Проводится стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Есть основания для ее назначения – это и внешнее поведение, и первоначальные показания. В связи с этим принято решение о проведении экспертизы. Новых подозреваемых нет. По делу проходят два человека – мужчина и его бывшая супруга", – резюмировал вице-министр внутренних дел.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.