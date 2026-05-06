Общество

Погода резко испортится 7-9 мая: что ждет Казахстан в праздничные выходные

Фото: pixabay
На Казахстан в предстоящие праздничные выходные обрушится непогода – ожидаются дожди с грозами, местами сильные, а также град и шквалистое усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 7-9 мая 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В праздничные дни на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра".

Синоптики уточнили, что сильные дожди прогнозируются:

  • 7-9 мая в западных областях,
  • 8-9 мая в северных областях.
"В южных областях на фоне высоких температур прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а в восточных областях лишь 9 мая начнутся дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также из прогноза следует, что ожидается понижение и повышение температуры воздуха.

"Дневные температуры на западе в пределах +18+28°С, на севере небольшое понижение до +18+23°С, в центре – до +20+28°С, на юге, юго-востоке – до +28+33°С, на востоке повышение до +25+30°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики обратились к жителям Алматы и еще 5 городов с предупреждением.

