Циклон испортит погоду в Казахстане 5 июля

В большинстве регионов Казахстана в предстоящую субботу, 5 июля 2025 года, ожидается непогода – дожди с грозами, местами ливни, возможен град, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на западе и юге страны.

"На остальной территории Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке – шквал, на северо-западе, севере ночные и утренние часы – туман", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем в гидрометцентре сообщили, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау;

– в Мангистауской, на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау; чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай.

Ранее стало известно, что на Казахстан обрушатся аномальная жара до +46°C и ливни с грозами с 5 по 7 июля 2025 года. Подробнее об этом – по ссылке.