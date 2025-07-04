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Общество

Циклон испортит погоду в Казахстане 5 июля

Циклон испортит погоду в Казахстане 5 июля, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 18:02 Фото: unsplash
В большинстве регионов Казахстана в предстоящую субботу, 5 июля 2025 года, ожидается непогода – дожди с грозами, местами ливни, возможен град, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на западе и юге страны.

"На остальной территории Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке – шквал, на северо-западе, севере ночные и утренние часы – туман", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем в гидрометцентре сообщили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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