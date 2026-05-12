Общество

Национальный госпиталь: как сестринская служба меняет медицину изнутри

медицинские сестры милосердия , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:09
В Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан работает сектор менеджмента и развития сестринского дела, созданного в 2024 году. За годы новая управленческая модель показала значительные результаты. Подробнее в материале Zakon.kz.

12 мая во всем мире отмечается Международный день медицинской сестры – профессиональный праздник специалистов, без которых невозможно представить современную систему здравоохранения.

В Национальном госпитале система работает по последним технологиям. Сектор включает руководителя службы, трех менеджеров сестринского дела по ключевым направлениям и менеджера по аудиту. Такая структура позволила выстроить системный подход к организации работы и сместить акцент на пациентоориентированную модель ухода.

Мы поговорили с менеджером сестринской службы хирургического профиля Майрой Байскаковой, специалистом с 40-летним стажем работы в медицине. В ее зоне ответственности организация работы, контроль качества ухода, координация процессов и наставничество среднего и младшего медицинского персонала.

медсестры на мастер классе, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:09

Фото: Zakon.kz

"Сегодня наша работа – это не только контроль. Мы занимаемся научной деятельностью, внедряем инновации, готовим отделения к аккредитации, разрабатываем проекты. Спектр задач стал намного шире. Одним из ключевых направлений стала работа по профилактике пролежней. В госпитале сформирована мультидисциплинарная команда, в которую входят медицинские сестры разных профилей: хирургического, терапевтического, амбулаторного звена, а также специалисты физиотерапии и ЛФК. Команда сопровождает пациентов с риском или уже имеющимися пролежнями на всех этапах, от поступления до выписки. При необходимости наблюдение продолжается и амбулаторно. Мы контролируем состояние пациента до самого конца, чтобы он не остался без внимания. Это очень важно", – рассказывает Майра Байскакова.

По данным госпиталя, за отчетный период удалось достичь нулевого показателя образования пролежней в стационаре. Также существенно сократилось количество жалоб со стороны пациентов. В учреждении нам рассказали, что это стало результатом стандартизации процессов ухода и усиления контроля качества.

Отдельное внимание уделяется внедрению современных технологий и развитию внутренних проектов, направленных на повышение эффективности медицинской помощи. Эти инициативы охватывают как практические аспекты ухода, так и организационные решения.

Изменения затронули и профессиональное развитие персонала. За два года уровень образования среди медицинских сестер вырос на 31%. Все больше сотрудников получают степень бакалавра, что способствует укреплению статуса сестринской профессии и расширению компетенций специалистов.

В рамках новой модели медицинские сестры активно вовлечены в работу междисциплинарных команд. Они участвуют в обсуждении планов лечения и ухода, а также работают с обратной связью пациентов, используя ее для дальнейшего совершенствования процессов.

Менеджер сестринского отдела терапевтической службы Мадина Кенжебекова также с 40-летним стажем работы рассказала, по какому принципу работает отдел менеджмента:

менеджер сестринского дела объясняет ординаторам принципы работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:09

Фото: Zakon.kz

"Контроль охватывает не только работу персонала, но и сами процессы: как выполняются процедуры, насколько качественно и безопасно они организованы. Ведется системная работа с инцидентами и жалобами, каждый случай мы анализируем, чтобы минимизировать риски и не допустить повторений. Параллельно большое внимание уделяется обучению. Наш персонал регулярно проходит повышение квалификации, участвует в тренингах и практических занятиях", – объясняет Мадина Кенжебекова.

Менеджер также рассказала, что структура, которую курирует специалист, включает несколько направлений: терапию, кардиологию, соматические отделения, приемный покой, лабораторию, аптеку, службу общественного питания, а также клинико-фармакологический отдел. Последний играет важную роль в обеспечении безопасности. Здесь централизованно готовятся лекарственные растворы, что снижает вероятность ошибок. Реанимация при этом является общей для разных профилей пациентов, но находится под курацией хирургической службы.

В госпитале подчеркивают, что внедрение современных управленческих подходов и развитие сестринского дела уже выходит за рамки одной клиники, влияя на систему здравоохранения в целом. Пациенты все чаще доверяют врачам и медицинским сестрам, а внутри коллективов формируется среда, в которой хочется расти, развиваться и брать на себя ответственность.

Но за этими результатами совсем не стандарты, показатели и отчеты. В основе остается простое и в то же время самое важное – человеческое желание помочь. Облегчить боль, поддержать в трудный момент, вернуть человеку здоровье и надежду. И у каждого, кто выбрал эту профессию, есть своя история, свой личный смысл, который каждый день придает работе настоящую значимость.

"Я выбрала сестринское дело, потому что мне по-настоящему близка работа с людьми. Хочется не просто выполнять свою работу, а поддержать человека, облегчить его состояние, объяснить, быть рядом в трудный момент. Наверное, это во многом связано с личной историей: мои родители рано ушли из жизни, и внутри осталось чувство, что я не смогла им помочь. С тех пор появилось сильное желание помогать другим – насколько это возможно, облегчать боль и продлевать жизнь. Именно это и привлекает меня в профессии больше всего", – поделилась с нами своей историей Мадина Кенжебекова.

Для менеджера Майры Байскаковой в работе главное – видеть результат.

"Каждый день я обхожу реанимацию, и особая радость, когда пациенту становится лучше. Его снимают с аппаратов и переводят в отделение. И при этом у него нет пролежней, синяков, гематом, значит, уход был организован качественно. Дальше мы продолжаем наблюдение уже в отделении. Пациенты часто остаются тяжелыми: с дренажами, трубками, и важно, чтобы уровень ухода сохранялся таким же высоким. Постепенно я вижу динамику выздоровления, как пациента выписывают из больницы. И это самая главная награда. Многие потом отправляют фотографии с семьей, пишут слова благодарности. И именно это дает понимание, ради чего ты работаешь в этой профессии".Майра Байскакова

В медицине многое держится на технологиях, знаниях и опыте. Но есть то, что невозможно прописать ни в одном регламенте: внимание, терпение и искреннее участие. Именно это каждый день вкладывают в свою работу медицинские сестры Национального госпиталя.

Они первыми замечают малейшие изменения, остаются рядом, когда особенно трудно, и тихо сопровождают пациента на пути к выздоровлению. И, возможно, самый точный показатель их работы – это не слова, а момент, когда человек уходит домой. Слабый, уставший, но уже с надеждой. И где-то впереди его жизнь, к которой они помогли ему вернуться.

