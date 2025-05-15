Что известно о состоянии Сары Назарбаевой
Так, в их ответе значится, что пациентка в настоящее время проходит курс лечения в Национальном госпитале:
"Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением квалифицированных специалистов".
Кроме того, согласно действующему законодательству Казахстана, в частности статье 273 пунктам 1 и 2 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, сведения, касающиеся диагноза, состояния здоровья, методов и результатов лечения пациента, относятся к категории информации, составляющей врачебную тайну.
"Доступ к таким данным возможен исключительно с согласия самой пациентки либо на основании иных предусмотренных законом оснований".Национальный госпиталь МЦ УДП
Также в соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными.
"Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважение к личной жизни и защиту от возможного вмешательства в процесс лечения", – сказано в заключительной части заявления медучреждения.
14 мая 2025 года в мессенджерах и некоторых СМИ появились слухи о кончине Сары Алпысовны – супруги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но эти данные опроверг его советник – пресс-секретарь Айдос Укибай. В 2025 году Сара Алпысовна отметила 84-летие.