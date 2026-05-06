Общество

Пенсионер из Алматы находит детей Героев Советского Союза для общения

Фото: из личного архива Узака Исмагулова
73-летний алматинец Узак Исмагулов занимается поиском детей героев Великой Отечественной войны для общения и расширения кругозора о войне. Ему удалось отыскать десятки человек в разных уголках Казахстана, и даже с некоторыми из них встретиться, сообщает Zakon.kz.

Житель Алматы Узак Исмагулов – сын легендарного Героя Советского Союза Кайыргали Исмагулова, который вдохновил великого писателя Габита Мусрепова на написание романа под названием "Солдат из Казахстана". После смерти папы сын частенько листал его альбом военных лет. А с выходом на пенсию решил найти своих сверстников – детей сослуживцев отца.

"9 Мая – мой самый любимый праздник, а тема Великой Отечественной войны близка прожитой показательной жизни моего отца Каиргали Исмагулова. Он очень много рассказывал о битвах и товарищах. Я был погружен в работу, всю жизнь протрудился промышленным строителем, возводил заводы и фабрики, был директором и главным инженером проектов. Поэтому мало уделял внимания теме войны. А когда отца не стало, чаще стал брать в руки его альбом, начал работать с архивом. На пенсии у меня стало больше свободного времени, поэтому я принялся искать тех, с кем он воевал, их детей".Узак Исмагулов
Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Единомышленников у Узака Исмагулова нет, но с поиском детей героев войны ему помогает супруга.

"Процесс поиска трудоемкий и отнимает много времени. В основном следую по отцовским снимкам, узнаю, кто эти герои, живы ли они, есть ли у них дети. Интернет и социальные сети здорово выручают. Одного сослуживца мы нашли в городе Керчь, которую он освобождал. Не все найденные дети доверяют и изъявляют желание общаться, другие оказываются очень пожилыми – им больше 80 лет. Но все же есть те, кому интересно пообщаться на тему войны, поделиться информацией, обменяться материалами. Для меня же самое просто познакомиться с ними, поддерживать связь, ведь наши отцы вместе ковали победу".Узак Исмагулов
Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Собственными силами пенсионеру уже удалось отыскать около 10 детей ветеранов, которые проживают в разных частях страны.

"Они были очень довольны, особенно когда я отправлял им фото их отцов, которых у них оказывается не было. Так, например, я узнал, что сын Махмеда Каирбаева – Мурат собирался презентовать свою книгу об отце в Алматы. В 1945 году мой отец и отец Мурата из Павлодара познакомились в Алма-Ате, они вместе проживали в общежитии и там сделали фото. А мы два сына героев встретились через 80 лет также в Алматы и сделали такое же совместное фото. Кстати, книга у него получилась довольно интересная".Узак Исмагулов
Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Алматинец признался, что его мечта собрать детей героев ВОВ за одним столом и рассказать общественности о подвигах их отцов.

Zakon.kz писал о жизни Кайыргали Исмагулова, которая была удивительна и сложна, так же как и у любого героя, прошедшего Великую Отечественную войну. Но именно ему удалось до слез растрогать великого писателя Габита Мусрепова.

Асылбек Толешов из Москвы по доброй воли занимается поиском родных без вести пропавших красноармейцев из Казахской ССР в 1941-1945 годы.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
