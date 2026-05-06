По 5 млн тенге выплатили участникам Великой Отечественной войны в Жамбылской области

В настоящее время в регионе проживают три ветерана войны, все они — жители города Тараз. Ко Дню Победы в Жамбылской области участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 5 млн тенге.

Это свыше 10 тысяч долларов США.

Всего мерами социальной поддержки охвачено более 3,8 тысячи жителей региона.

Значительную часть получателей составляют труженики тыла, а также вдовы и жены погибших воинов — 1310 человек. Каждому из них предоставлена выплата в размере 50 тыс. тенге.



Поддержка также оказана другим категориям граждан:

бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда — по 60 и 150 тыс. тенге (2 человека);

ветеранам боевых действий на территории других государств (Афганистан, Таджикско-Афганская, Ирак, Карабах) — по 150 тыс. тенге (1559 человек);

лицам, пострадавшим вследствие радиационных катастроф (ЧАЭС, Семипалатинский полигон) и аварий на объектах ядерных испытаний, а также их детям, инвалидность которых связана с облучением родителей — по 150 тыс. тенге (908 человек).

Кроме того, для ветеранов предусмотрено санаторно-курортное лечение — до 45 МРП.

