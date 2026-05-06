Что выявила полиция Алматы во время ночной отработки в компьютерных клубах
Подробностями ночной отработки сегодня, 6 мая 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:
"В ходе рейдовых мероприятий в органы полиции доставлено 47 несовершеннолетних. Из них 10 иногородних подростков помещены в Центр поддержки детей. Особое внимание уделено проверке компьютерных клубов. В трех заведениях пресечены факты нахождения несовершеннолетних после 22:00 без сопровождения взрослых. Всего в них обнаружено 10 подростков, при этом 6 из них прибыли из других регионов страны".
Отмечается, что по выявленным фактам в отношении владельцев заведений собраны материалы за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время.
Кроме того, родители и законные представители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми.
Согласно предоставленной информации, всего по итогам отработки к ответственности привлечено 38 человек:
- 4 – за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях,
- 34 – за пребывание подростков вне жилища в ночное время без сопровождения.
Как отметил начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев, подобные мероприятия носят прежде всего профилактический характер.
"Наша основная задача – не наказание, а предупреждение правонарушений и защита самих детей. Нахождение несовершеннолетних ночью без контроля взрослых напрямую связано с рисками для их жизни и здоровья. Мы призываем родителей уделять больше внимания своим детям, знать, где и с кем они находятся", – подчеркнул он.
