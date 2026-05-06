Общество

Что выявила полиция Алматы во время ночной отработки в компьютерных клубах

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 17:57 Фото: unsplash
В Алматы в ночное время проведена профилактическая отработка, направленная на выявление несовершеннолетних, находящихся вне дома без сопровождения законных представителей, а также в развлекательных заведениях, сообщает Zakon.kz.

Подробностями ночной отработки сегодня, 6 мая 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:

"В ходе рейдовых мероприятий в органы полиции доставлено 47 несовершеннолетних. Из них 10 иногородних подростков помещены в Центр поддержки детей. Особое внимание уделено проверке компьютерных клубов. В трех заведениях пресечены факты нахождения несовершеннолетних после 22:00 без сопровождения взрослых. Всего в них обнаружено 10 подростков, при этом 6 из них прибыли из других регионов страны".

Отмечается, что по выявленным фактам в отношении владельцев заведений собраны материалы за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время.

Кроме того, родители и законные представители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми.

Согласно предоставленной информации, всего по итогам отработки к ответственности привлечено 38 человек:

  • 4 – за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях,
  • 34 – за пребывание подростков вне жилища в ночное время без сопровождения.

Как отметил начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев, подобные мероприятия носят прежде всего профилактический характер.

"Наша основная задача – не наказание, а предупреждение правонарушений и защита самих детей. Нахождение несовершеннолетних ночью без контроля взрослых напрямую связано с рисками для их жизни и здоровья. Мы призываем родителей уделять больше внимания своим детям, знать, где и с кем они находятся", – подчеркнул он.

29 апреля 2026 года сообщалось, что полицейские Алматы стали быстрее. Причина – на дороги мегаполиса вышли мотопатрули.

