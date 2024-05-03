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Алматы готов праздновать День защитника Отечества

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 08:54 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в разрезе районов составлена программа празднования Дня защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы акимата мегаполиса, в Ауэзовском районе в 10:00 3 мая пройдет праздничное мероприятие "Ұранды елдің ұрпағы қайсар" на базе Алматинской Республиканской военной школы "Жас Улан" им. Б. Момышулы, где будет представлен театрализованный номер.

В Турксибском районе 6 мая в 15:00 на базе Военного института сухопутных войск РК пройдет концерт с участием художественных коллективов и войсковых частей.

В Наурызбайском районе 6 мая в мкр. Акжар на ул. Даулеткерея, 178, на территории воинской части 2027 в 10:00 состоится церемония награждения военнослужащих и принятия солдатами присяги.

В Бостандыкском районе в 09:00 7 мая по адресу: Попова, 1А состоится торжественное мероприятие "Ел ертені-бүгінгі жастары". В ходе мероприятия состоится награждение военнослужащих, а также для гостей будет организован строевой марш.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 08:54

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алмалинском районе 6 мая в 11:00 в гимназии № 120 пройдут соревнования по военно-спортивным играм "Жас сарбаз" среди учеников старших классов. В 13:00 6 мая в ОШ № 55 пройдет Конкурс строя и песни среди учеников 7-9 классов.

В Жетысуском районе 7 мая в 11:00 по адресу: проспект Райымбека, 235 на центральном кладбище состоится возложение цветов к Памятнику неизвестному солдату.

В Алатауском районе 7 мая в 11:00 состоится возложение цветов к памятнику "Ер есімі – Ел есінде" перед зданием районного акимата.

Между тем дождь с грозой ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте.

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