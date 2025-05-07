День защитника Отечества отметили в СКО

7 мая – важная дата в истории нашего государства. День защитника Отечества с размахом отметили в Петропавловске. Празднование началось с церемонии возложения венков и цветов к памятнику Карасая и Агынтая батыров, расположенному на театральной площади.

Глава государства всегда отмечает, что сила Родины – в мужестве ее защитников. Выразить уважение тем, кто сегодня стоит на страже независимости и территориальной целостности страны, а также почтить память погибших воинов пришли ветераны, военнослужащие, представители общественных объединений, члены АНК СКО, молодежь и жители города.

Фото: акимат СКО

"И млад, и стар здесь. Мы отдаем дань уважения нашим воинам. Они защищают нас и в мирное время. Только недавно большой паводок шел на наш город. На дамбе защищали нас, закрывали своим мужеством, стойкостью наши воины. Я поздравляю всех наших воинов, тех, кто служил, кто служит, с этим большим праздником. С днем защитника Отечества! Здоровья, благополучия. И пусть мирное небо, как сегодня, светит над нами всегда", – сказал заместитель председателя Городского совета ветеранов Имангали Татваев.

Фото: акимат СКО

На центральной площади состоялось торжественное мероприятие. Здесь установили LED-экран. Тысячи североказахстанцев собрались вместе для просмотра прямой трансляции праздничного военного парада с участием президента РК. Это дало им возможность почувствовать себя частью масштабного празднования. Выступая на параде, глава государства особо подчеркнул, что повышение обороноспособности страны является одной из приоритетных задач.

Фото: акимат СКО

После окончания парада собравшихся на площади поздравил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов. Он отметил важность военной службы, высокий профессионализм военнослужащих, а также их неоценимый вклад в развитие государства и патриотическое воспитание молодежи.

Фото: акимат СКО

Особым моментом мероприятия стала церемония награждения. Почетными грамотами и благодарственными письмами от имени акима области были отмечены сотрудники силовых структур, военнослужащие, а также матери солдат срочной службы. За самоотверженность и активное участие в противопаводковых мероприятиях наградили подразделения чрезвычайной службы, территориальной обороны, полиции и Национальной гвардии РК.

"В 2009 году поступил в Военный институт сухопутных войск в городе Алматы. В рядах Национальной гвардии служу с 2013 года и в данное время прохожу воинскую службу в Петропавловске. Сегодня я получил Почетную грамоту от акима СКО. Очень рад. Уже 16 лет я ношу военную форму. Это для меня все. Я выбрал этот путь и в дальнейшем буду продолжать. Поздравляю всех с праздником!" – сказал командир артиллерийско-зенитного дивизиона воинской части 6637 Национальной гвардии РК Уланбек Абдикалиев.

Также особые слова благодарности прозвучали в адрес матерей, чьи сыновья проходят срочную службу.

"Старший сын Даниил служит уже 8 месяцев в городе Алматы, а младший сын Никита ушел в армию 17 апреля. 24 мая у него присяга будет. Я очень горжусь своими сыновьями, тем, что они с достоинством проходят службу в армии. Сегодня нашу семью отметили наградой, очень приятно", – поделилась жительница г. Петропавловска Елена Маликова.

По случаю праздника на площади прозвучали военные песни в исполнении Военного оркестра Академии НГ РК, вокальной группы культурного центра ДП СКО, группы барабанщиц Кызылжарского района. А также яркие концертные номера подготовили и другие творческие коллективы.

"Очень хороший концерт! Мы не забываем об этом празднике никогда, поздравляю наших защитников. Очень рада, что у нас была возможность прийти и увидеть такой красивый парад. Поздравляю всех с Днем защитника Отечества!" – сказала жительница г. Петропавловска Сулушаш Маметова.

"Приехали из района, чтобы посмотреть парад и концерт. Очень хорошо все организовали. Гордимся нашими солдатами, полицейскими и другими героями, которые охраняют наш покой круглосуточно", – сказал житель Мамлютского района Серик Оспанов.

Здесь же на площади прошел областной конкурс военно-патриотической песни "Мамыр жұлдыздары". Лучшие исполнители региона представили музыкальные композиции, посвященные Родине, подвигу и доблести.