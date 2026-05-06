Четыре женщины упали с высоты и получили травмы в автосалоне Уральска

Четыре человека пострадали в автосалоне Уральска из-за того, что упали с самодельного подъемного механизма, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что инцидент произошел 16 апреля 2026 года в здании автосалона Уральска.

По информации спасателей, оборвался трос подъемного механизма, который используется для передвижения между цокольным и вторым этажами. В результате обрыва четыре женщины упали с высоты и получили различные травмы.

"На место выезжали сотрудники ДЧС, которые оказали первую помощь пострадавшим и помогли погрузить их в карету скорой медицинской помощи. Женщин с различными травмами госпитализировали в городскую многопрофильную больницу", – поделились в ведомстве.

Происшествие также прокомментировали в Департаменте Комитета госинспекции труда по ЗКО.

"Женщины упали с самодельного подъемного механизма. Подробности изучаются. Расследование начато 24 апреля и должно завершиться в течение 30 дней. Будет проводиться комплексная проверка", – уточнил заместитель руководителя департамента Арман Туйгинбетов.

Состояние пострадавших женщин пока не комментируется.

