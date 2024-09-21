Школьница упала с 13 этажа в Алматы

Девочка подросткового возраста упала с балкона 13 этажа одного из жилых комплексов в Бостандыкском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции подтвердили, что инцидент случился утром 21 сентября. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

"Вместе с тем информируем, что распространяемые в социальных сетях и менеджерах сведения о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку, не соответствует действительности", – подчеркнули в полиции.

Правоохранители предупредили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призвали казахстанцев верить информации только из официальных источников.

16 сентября 2024 года в Алмалинском районе Алматы две девочки разбились насмерть, выпав с крыши высотного дома. Очевидцы, обнаружив тела школьниц на асфальте вблизи ЖК, вызвали скорую, но спасти детей не удалось.