Общество

Почему в районе стадиона "Астана Арена" ограничили движение транспорта

Площадь Независимости в Астане, памятник Казак ели, памятник Қазақ елі, дворец творчества Шабыт, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Накануне, 6 мая 2026 года, пресс-служба акимата Астаны обратилась к жителям и гостям столицы с предупреждением об ограничении движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 7 мая на площади стадиона "Астана Арена" состоится праздничный концерт в формате Open Air ко Дню защитника Отечества.

"Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения мероприятия будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", – предупредили жителей и гостей Астаны.

Отмечается, что ограничения на движение начали действовать с 09:00 и сохранятся до завершения мероприятий.

"Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки".Пресс-служба акимата Астаны

О том, какой будет погода в Астане 7, 8 и 9 мая 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
