Почему в районе стадиона "Астана Арена" ограничили движение транспорта

Накануне, 6 мая 2026 года, пресс-служба акимата Астаны обратилась к жителям и гостям столицы с предупреждением об ограничении движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 7 мая на площади стадиона "Астана Арена" состоится праздничный концерт в формате Open Air ко Дню защитника Отечества.

"Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения мероприятия будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", – предупредили жителей и гостей Астаны.

Отмечается, что ограничения на движение начали действовать с 09:00 и сохранятся до завершения мероприятий.

"Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки". Пресс-служба акимата Астаны

