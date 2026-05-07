Завершены поиски 44-летнего чабана, пропавшего на юге Казахстана 2 мая

В Жамбылской области завершены поисково-спасательные работы пропавшего чабана 1982 года рождения. Об этом сегодня, 7 мая 2026 года, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что поиски проводились в Меркенском районе и завершились успешно.

"Мужчина 2 мая вышел с фазенды пасти скот в песковой зоне в 40 км от села Татты и пропал. В ходе поисково-спасательной операции были задействованы спасатели МЧС, сотрудники полиции, МИО, лесного хозяйства, кинологические расчеты, БПЛА и авиация АО "Казавиаспас". Пресс-служба МЧС РК

Пропавший был найден в 35 км от места исчезновения на территории одного из крестьянских хозяйств.

Также сообщается, что спасателями был обнаружен и потерявшийся скот.

"В медицинской помощи мужчина не нуждался". Пресс-служба МЧС РК

