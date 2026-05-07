#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

Завершены поиски 44-летнего чабана, пропавшего на юге Казахстана 2 мая

вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:46 Фото: Telegram/qr_tjm
В Жамбылской области завершены поисково-спасательные работы пропавшего чабана 1982 года рождения. Об этом сегодня, 7 мая 2026 года, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что поиски проводились в Меркенском районе и завершились успешно.

"Мужчина 2 мая вышел с фазенды пасти скот в песковой зоне в 40 км от села Татты и пропал. В ходе поисково-спасательной операции были задействованы спасатели МЧС, сотрудники полиции, МИО, лесного хозяйства, кинологические расчеты, БПЛА и авиация АО "Казавиаспас".Пресс-служба МЧС РК

Пропавший был найден в 35 км от места исчезновения на территории одного из крестьянских хозяйств.

Также сообщается, что спасателями был обнаружен и потерявшийся скот.

"В медицинской помощи мужчина не нуждался".Пресс-служба МЧС РК
спасатели, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:46

Фото: Telegram/qr_tjm

Ранее сообщалось, что в Алматинской области спасатели помогли двум мужчинам, упавшим в ямы в разных районах региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
тучи, облака, вид на город
16:27, Сегодня
Почти весь Казахстан окажется во власти мощного циклона – прогноз непогоды на 8 мая
Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший
17:14, 29 апреля 2026
На юге Казахстана завершили поиски мальчика, утонувшего в реке
На юге Казахстана произошло землетрясение
11:44, 01 апреля 2024
На юге Казахстана произошло землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: