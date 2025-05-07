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Общество

В центре Алматы 9 мая будет ограничено движение автотранспорта

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Акимат Алматы сегодня, 7 мая 2025 года, обратился к жителям и гостям южной столицы из-за ограничений в День Победы, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что шоу дронов состоится в Алматы в честь 80-летия Победы.

"Организаторы подготовили для зрителей несколько удобных площадок для просмотра дрон-шоу. Основными точками станут площадь Абая, территория у гостиницы "Казахстан", локация возле Caspian University, а также участки вдоль пр. Абая – от пр. Назарбаева до пр. Достык. В связи с подготовкой и проведением мероприятия 9 мая с 20:30 до 21:30 в центре города будет введено временное ограничение движения автотранспорта. Перекрытие затронет пр. Абая на участке от пр. Назарбаева до пр. Достык, а также пр. Достык – от ул. Курмангазы до ул. Сатпаева".Пресс-служба акимата Алматы

Горожан и гостей мегаполиса акимат призывает "заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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