В центре Алматы 9 мая будет ограничено движение автотранспорта

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Акимат Алматы сегодня, 7 мая 2025 года, обратился к жителям и гостям южной столицы из-за ограничений в День Победы, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что шоу дронов состоится в Алматы в честь 80-летия Победы. "Организаторы подготовили для зрителей несколько удобных площадок для просмотра дрон-шоу. Основными точками станут площадь Абая, территория у гостиницы "Казахстан", локация возле Caspian University, а также участки вдоль пр. Абая – от пр. Назарбаева до пр. Достык. В связи с подготовкой и проведением мероприятия 9 мая с 20:30 до 21:30 в центре города будет введено временное ограничение движения автотранспорта. Перекрытие затронет пр. Абая на участке от пр. Назарбаева до пр. Достык, а также пр. Достык – от ул. Курмангазы до ул. Сатпаева". Пресс-служба акимата Алматы Горожан и гостей мегаполиса акимат призывает "заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам".

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