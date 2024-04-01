На юге Казахстана произошло землетрясение

1 апреля 2024 года жители Жамбылской области почувствовали землетрясение. Подробности Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, землетрясение было зарегистрировано в 11:14 в 308 км на западе от Алматы.

Энергетический класс землетрясения – 10.2.

Магнитуда MPV – 5.3.

Ощутимость – поселок Мерке, 2 балла.

Стоит отметить, что информации о пострадавших и разрушениях нет.

30 марта 2024 в Грузии было зафиксировано три землетрясения магнитудой от 4 до 4,8.

Ранее, 4 марта 2024 года, в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.

Все новости о сильных землетрясениях, которые произошли в Алматы в 2024 году, можете прочитать по ссылке.