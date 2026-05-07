Общество

Град, дожди, грозы и жара до +35°С: что ждет Астану, Алматы, Шымкент 8, 9 и 10 мая

Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются град, дожди и грозы. Об этом говорится в прогнозе на 8, 9 и 10 мая 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 8 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный, южный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
  • 9 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
  • 10 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +10+12°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
  • 9 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.
  • 10 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.
  • 9 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
  • 10 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +20+22°С.

Ранее синоптики предупредили жителей 7 городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 7 мая 2026 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
