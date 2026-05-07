Казахстанка несколько дней общалась с мошенниками и едва не потеряла миллионы тенге

В Актобе сотрудница банка и полицейские предотвратили крупное мошенничество. Злоумышленники несколько дней оказывали психологическое давление на местную жительницу, пытаясь заставить ее оформить кредит на 2 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом 7 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области. По данным ведомства, жительнице города позвонил неизвестный, который представился курьером службы доставки.

Он сообщил, что на ее имя поступила посылка, и для ее оформления попросил продиктовать SMS-код, пришедший на телефон. Женщина поверила и передала код. Позднее ей поступил еще один звонок. На этот раз звонящие представились сотрудниками службы "eGov".

"Они сообщили, что на ее имя якобы оформляется кредит и зафиксированы подозрительные операции по банковским счетам, предоставив ложную информацию. После этого к разговору подключился еще один человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мошенники несколько дней оказывали на женщину психологическое давление, убеждая ее оформить кредит для "защиты счетов". Поверив им, горожанка обратилась в банк, однако бдительная сотрудница распознала признаки обмана и обратилась в киберпол.

Полицейские провели с женщиной разъяснительную работу, после чего она осознала факт манипуляции. Совместными усилиями удалось предотвратить хищение около 2 млн тенге.

Полиция напоминает: не сообщайте SMS-коды посторонним лицам, не доверяйте неизвестным, представляющимся сотрудниками банков, eGov или полиции, а при подозрительных звонках незамедлительно прекращайте разговор и проверяйте информацию по официальным номерам. Мошенники часто используют страх и давление, чтобы заставить людей принимать поспешные решения. Поэтому важно всегда сохранять бдительность.

Ранее полицейские области Абай распространили важное предупреждение для граждан касательно одноразовых кодов через SMS.