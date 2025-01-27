Учитель из Акмолинской области отдала мошенникам 2,6 млн тенге

В Акмолинской области аферисты представились сотрудниками специальных органов и оказывая давление, вынудили местную жительницу оформить крупный кредит, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, заявление по факту мошенничества поступило в управление полиции Степногорска 21 января.

По словам пострадавшей, первое сообщение мошенники отправили от имени ее знакомой. По этой причине женщина потеряла бдительность и следовала инструкциям злоумышленников.

Далее аферисты действовали уже по известной схеме: представившись сотрудниками специальных органов, напугали акмолинку уголовным преследованием якобы за финансирование военных действий: они убедили женщину, что от ее имени были перечислены 3 млн тенге.

Также мошенники припугнули жертву статьей уголовного кодекса, если о звонке узнают третьи лица.

Так доверившись преступникам, женщина по доброй воле пошла в ближайшее отделение банка и оформила кредит на сумму 2 632 000 тенге. Затем перевела эти деньги на несколько банковских счетов, которые ей дали мошенники.

Вечером того же дня обманутая акмолинка обратилась в полицию. Идет досудебное расследование.

Чтобы казахстанцы сохраняли бдительность и финансы, 27 января полиция Алматы опубликовала предупреждение об активизации инвестиционных мошенников.

