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Общество

Учитель из Акмолинской области отдала мошенникам 2,6 млн тенге

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 02:20 Фото: freepik
В Акмолинской области аферисты представились сотрудниками специальных органов и оказывая давление, вынудили местную жительницу оформить крупный кредит, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, заявление по факту мошенничества поступило в управление полиции Степногорска 21 января.

По словам пострадавшей, первое сообщение мошенники отправили от имени ее знакомой. По этой причине женщина потеряла бдительность и следовала инструкциям злоумышленников.

Далее аферисты действовали уже по известной схеме: представившись сотрудниками специальных органов, напугали акмолинку уголовным преследованием якобы за финансирование военных действий: они убедили женщину, что от ее имени были перечислены 3 млн тенге.

Также мошенники припугнули жертву статьей уголовного кодекса, если о звонке узнают третьи лица.

Так доверившись преступникам, женщина по доброй воле пошла в ближайшее отделение банка и оформила кредит на сумму 2 632 000 тенге. Затем перевела эти деньги на несколько банковских счетов, которые ей дали мошенники.

Вечером того же дня обманутая акмолинка обратилась в полицию. Идет досудебное расследование.

Чтобы казахстанцы сохраняли бдительность и финансы, 27 января полиция Алматы опубликовала предупреждение об активизации инвестиционных мошенников.

Аксинья Титова
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