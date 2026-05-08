145 депутатов сроком на 5 лет – Парламент в первом чтении одобрил Конституционный закон о Курултае

Депутаты Парламента 8 мая 2026 года на совместном заседании палат в первом чтении одобрили законопроект "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Айдос Сарым, главная цель законопроекта – закрепление конституционно-правовых основ однопалатного Курултая.

"Если обратиться к историческим истокам понятия Курултай, то с древних времен он являлся основой народовластия и значимым, сакральным собранием, позволявшим широким слоям народа и простым людям напрямую участвовать в принятии государственных решений. Во времена испытаний все судьбоносные решения обсуждались и принимались именно на Курултае, поэтому это собрание являлось источником народной власти. Учитывая историческую сущность нашей государственности, сегодня мы возвращаем в систему государственной власти понятие "Курултай", заменяя им слово "Парламент", – сказал Сарым.

Однако современный Курултай не является восстановлением исторического Курултая в прежнем виде.

Современный Курултай приобретает новое значение как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, и представляет собой современный институт представительной демократии, входящий в конституционную систему публичной власти.

Согласно законопроекту, состав Курултая будет включать 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, срок их полномочий составит 5 лет.

"Мировой опыт показывает, что в европейских странах наблюдается тенденция к подобной модели, поскольку такая система более полно отражает динамику общества. Во многих странах переход к однопалатному Парламенту связан со стремлением повысить открытость законодательного процесса и политическую ответственность. Исторически верхние палаты обычно создавались либо для обеспечения представительства регионов, либо как дополнительный фильтр в условиях глубоких социальных кризисов. Однопалатная парламентская система снижает институциональную инерцию, поскольку законопроекты рассматриваются и принимаются в одном месте, а ответственность за принятые решения не распределяется между палатами. В свою очередь это делает политический процесс более понятным для общества и усиливает персональную и партийную ответственность Курултая", – отметил депутат.

Все нормы, предложенные в законопроекте о Курултае, полностью соответствуют принципу, провозглашенному президентом страны Касым-Жомартом Токаевым: "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

Кроме того, законопроект определяет место Курултая в системе органов государственной власти, принципы его деятельности, структуру, порядок формирования, а также формы реализации его полномочий.

Также устанавливается компетенция Курултая, включающая принятие законов, участие в формировании государственных органов и осуществление механизмов парламентского контроля.

Помимо этого, законопроект определяет порядок взаимодействия Курултая с правительством, а также закрепляет статус депутатов, их права и обязанности, включая вопросы формирования депутатских объединений, парламентского большинства и оппозиции, а также нормы депутатской этики. Одновременно законопроект содержит норму о том, что Курултай станет правопреемником Парламента Республики Казахстан.

Законопроект вступает в силу с 1 июля текущего года.

Также утратят силу Конституционный закон от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и Закон от 7 мая 1997 года "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан".

Ранее депутаты одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О президенте РК".