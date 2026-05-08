#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

145 депутатов сроком на 5 лет – Парламент в первом чтении одобрил Конституционный закон о Курултае

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
Депутаты Парламента 8 мая 2026 года на совместном заседании палат в первом чтении одобрили законопроект "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Айдос Сарым, главная цель законопроекта – закрепление конституционно-правовых основ однопалатного Курултая.

"Если обратиться к историческим истокам понятия Курултай, то с древних времен он являлся основой народовластия и значимым, сакральным собранием, позволявшим широким слоям народа и простым людям напрямую участвовать в принятии государственных решений. Во времена испытаний все судьбоносные решения обсуждались и принимались именно на Курултае, поэтому это собрание являлось источником народной власти. Учитывая историческую сущность нашей государственности, сегодня мы возвращаем в систему государственной власти понятие "Курултай", заменяя им слово "Парламент", – сказал Сарым.

Однако современный Курултай не является восстановлением исторического Курултая в прежнем виде.

Современный Курултай приобретает новое значение как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, и представляет собой современный институт представительной демократии, входящий в конституционную систему публичной власти.

Согласно законопроекту, состав Курултая будет включать 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, срок их полномочий составит 5 лет.

"Мировой опыт показывает, что в европейских странах наблюдается тенденция к подобной модели, поскольку такая система более полно отражает динамику общества. Во многих странах переход к однопалатному Парламенту связан со стремлением повысить открытость законодательного процесса и политическую ответственность. Исторически верхние палаты обычно создавались либо для обеспечения представительства регионов, либо как дополнительный фильтр в условиях глубоких социальных кризисов. Однопалатная парламентская система снижает институциональную инерцию, поскольку законопроекты рассматриваются и принимаются в одном месте, а ответственность за принятые решения не распределяется между палатами. В свою очередь это делает политический процесс более понятным для общества и усиливает персональную и партийную ответственность Курултая", – отметил депутат.

Все нормы, предложенные в законопроекте о Курултае, полностью соответствуют принципу, провозглашенному президентом страны Касым-Жомартом Токаевым: "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

Кроме того, законопроект определяет место Курултая в системе органов государственной власти, принципы его деятельности, структуру, порядок формирования, а также формы реализации его полномочий.

Также устанавливается компетенция Курултая, включающая принятие законов, участие в формировании государственных органов и осуществление механизмов парламентского контроля.

Помимо этого, законопроект определяет порядок взаимодействия Курултая с правительством, а также закрепляет статус депутатов, их права и обязанности, включая вопросы формирования депутатских объединений, парламентского большинства и оппозиции, а также нормы депутатской этики. Одновременно законопроект содержит норму о том, что Курултай станет правопреемником Парламента Республики Казахстан.

Законопроект вступает в силу с 1 июля текущего года.

Также утратят силу Конституционный закон от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и Закон от 7 мая 1997 года "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан".

Ранее депутаты одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О президенте РК".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Сенат Парламента РК
11:27, Сегодня
Сколько депутатов будет в комитетах Курултая – в Парламенте обсудили вопрос
Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
10:35, Сегодня
Ерлан Сарсембаев рассказал о ключевых новеллах конституционного закона "О президенте"
Мажилис Парламента РК
11:14, 15 апреля 2026
Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: