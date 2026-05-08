Сколько депутатов будет в комитетах Курултая – в Парламенте обсудили вопрос

Депутаты Парламента 8 мая 2026 года на совместном заседании палат обсудили количество человек, которые войдут в будущий Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, в проекте Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов" предусматривается норма о количестве постоянных комитетов Курултая, которое не должно превышать восьми. Депутаты также предложили указать и максимальное количество депутатов в каждом комитете.

"На самом деле это очень важный вопрос. Давайте посчитаем, попробуем, согласно закону будет 8 комитетов, если чисто арифметически поделить 145 человек на 8, выходит 18-19 человек, может быть теоретически. С другой стороны, ваш и наш опыт показывает, что нагрузки у комитетов Мажилиса и Сената разные. Традиционно у нас более загружены социально-экономические комитеты, Комитет законодательства, Комитет регионального развития, мы знаем они больше законов рассматривают", – сказал Сарым.

Поэтому, считает он, вопрос лимитов следует оставить самой палате.

"Исходя из человеческого капитала, исходя из насущных задач, депутаты сами смогли бы определить и сказать, что действительно на вот этот комитет больше нагрузки будет приходится", – уточнил депутат.

Ранее депутаты Парламента в первом чтении одобрили законопроект "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов".