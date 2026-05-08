Политика

Ерлан Сарсембаев рассказал о ключевых новеллах конституционного закона "О президенте"

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 10:35 Фото: Zakon.kz
Депутаты на совместном заседании палат Парламента РК 8 мая 2026 года одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О президенте РК", передает корреспондент Zakon.kz.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев озвучил, что законопроект носит комплексный характер и структурирован в 8 глав и 43 статьи, систематизируя правовое регулирование.

"Глава 1 раскрывает статус президента РК, включая вопросы вступления его в должность, срок полномочий и ограничения, связанные с пребыванием в должности президента. Положения, касающиеся порядка выборов президента, сроков принесения присяги, а также сроков полномочий уточнены с учетом отказа от института внеочередных выборов. Хочу отметить, что введенные в 2022 году концептуальные положения, направленные на отход от суперпрезидентской формы правления, остаются неизменными. Речь идет об однократном семилетнем сроке президентства, ограничениях для близких родственников президента и его беспартийности", – дополнил он.

Он отметил, что глава 2 в соответствии с Конституцией регламентирует полномочия президента, касающиеся формирования внешней и внутренней политики, его взаимодействия с Курултаем, правительством и другими государственным органами, а также кадровых вопросов и нормотворческих функций.

"В отдельной статье впервые закрепляются полномочия президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включая утверждение его состава и формирование организационной инфраструктуры. Это обеспечивает встроенность высшего консультативного органа в общую систему государственного управления. Также вводится отдельная норма, регулирующая полномочия президента в отношении Уполномоченного по правам человека. Президент в соответствии с Конституцией назначает омбудсмена и заслушивает его ежегодный доклад, что усиливает институциональные гарантии защиты прав и свобод граждан", – заявил министр.

С его слов, ключевой новеллой проекта Конституционного закона является реализация введенного на конституционном уровне нового института – вице-президента РК, и он направлен на повышение устойчивости системы государственного управления и обеспечение непрерывности функционирования высших органов власти.

"Главой 3 проекта Конституционного закона устанавливается порядок назначения вице-президента – президентом с согласия Курултая, а также четкие квалификационные требования к кандидату. Предусмотрены основания прекращения его полномочий, ограничения, аналогичные статусу высшего должностного лица, а также закрепляется его основная функция – представление президента по его поручению при взаимодействии с государственными органами. При этом детальная регламентация полномочий вице-президента будет осуществляться актами президента, что обеспечивает гибкость правового регулирования и возможность адаптации к практическим задачам государственного управления", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Он рассказал, что деятельность вице-президента будет обеспечиваться Администрацией главы государства.

"Отдельное внимание уделено вопросам актов президента. В главе 4 проекта Конституционного закона предусматривается возможность издания указов, имеющих силу конституционного закона или закона, в предусмотренных Конституцией случаях, что направлено на обеспечение оперативности государственного управления при сохранении конституционных ограничений. Предлагаемые изменения в главе 5 направлены на институциональную устойчивость высшей государственной власти и согласованность всей системы государственного управления. Далее, главы 6 и 7 регламентируют вопросы обеспечения деятельности президента и статус экс-президентов, положения которых уточнены и приведены в соответствие с новой Конституцией", – перечислил министр.

С новым текстом Конституции можно ознакомиться в материале.

