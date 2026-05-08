Могут ли казахстанцев обязать участвовать в выборах, рассказали в ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК РК) Шавкат Утемисов в кулуарах правительства 8 мая 2026 года высказался о возможности введения новых механизмов для повышения явки на выборах в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли казахстанцев обязать участвовать в выборах.

"Нет, нет. Проблема снижения активности, особенно среди молодежи, на выборах, она имеет место. В некоторых западных странах идут на то, что снижают возраст избирателя с 18 до 16 лет. Есть страны, где имеется наказание, допустим, если человек не явился, то могут наложить штрафы. Но Казахстан по этому пути не идет на сегодняшний момент", – заявил Шавкат Утемисов.

Он считает, что такие меры неактуальны для Казахстана.

"Во-вторых, мы считаем, что тут многое зависит от активности самих участников избирательного процесса. В данном случае, если говорим о Курултае, то от политических партий. Насколько активно они проведут выборы, насколько заинтересуют избирателя прийти в день голосования на участок, от этого будет зависеть и участие. Нет таких норм (о штрафах. – Прим. ред.) ни в законопроекте, ни даже в наших планах", – пояснил он.

Снижать возраст избирателей с 18 до 16 лет не планируется. Также не рассматривается введение каких-либо выплат для стимулирования участия населения.

"Это может восприниматься, с одной стороны, как подкуп избирательный. Тут вторая сторона есть. Поэтому надо думать", – резюмировал Утемисов.

