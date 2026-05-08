Что изменится в законе "О выборах" в Казахстане

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Шавкат Утемисов в кулуарах правительства 8 мая 2026 года рассказал, какие новеллы вносятся в закон "О выборах" в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Утемисов отметил, что внесены нормы, которые касаются избирательных участков.

"Вы знаете, что в труднодоступных районах, в районах, где организовано производство отгонного животноводства, у нас создаются избирательные участки. Это делается для того, чтобы было удобно избирателям. Одно из новшеств, которое предлагается данным законопроектом, чтобы такие же избирательные участки создавать при вахтовых городках. У нас на нефтедобыче очень много людей, которые в день выборов могут находиться на производстве. Теперь, чтобы было им удобно принимать участие в голосовании, в законопроекте предлагается создавать такие же участки и при вахтовых городках", – сказал он.

Ранее для их участия в выборах, по его словам, либо организовывали выездные, переносные урны или доставку на избирательный участок.

