Политика

Что изменится в законе "О выборах" в Казахстане

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Шавкат Утемисов в кулуарах правительства 8 мая 2026 года рассказал, какие новеллы вносятся в закон "О выборах" в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Утемисов отметил, что внесены нормы, которые касаются избирательных участков.

"Вы знаете, что в труднодоступных районах, в районах, где организовано производство отгонного животноводства, у нас создаются избирательные участки. Это делается для того, чтобы было удобно избирателям. Одно из новшеств, которое предлагается данным законопроектом, чтобы такие же избирательные участки создавать при вахтовых городках. У нас на нефтедобыче очень много людей, которые в день выборов могут находиться на производстве. Теперь, чтобы было им удобно принимать участие в голосовании, в законопроекте предлагается создавать такие же участки и при вахтовых городках", – сказал он.

Ранее для их участия в выборах, по его словам, либо организовывали выездные, переносные урны или доставку на избирательный участок.

Ранее депутаты на совместном заседании палат Парламента РК одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О президенте РК".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
