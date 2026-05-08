Общество

Как изменится выборное законодательство Казахстана: Серик Жумангарин представил поправки

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
Депутаты на совместном заседании палат Парламента РК 8 мая 2026 года одобрили в первом чтении проект поправок в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин представил проект  поправок в Конституционный закон. Он отметил, что проект разработан для решения вопросов, выявленных в ходе выборов избирательных кампаний, а также для дальнейшего рассмотрения законов о выборах.

"Основные законопроекты. Во-первых, регламентированы вопросы повторного голосования при выборах акима. При голосовании избранными кандидатами на пост акима, территориальная комиссия избирательного округа в течение месяца принимает решение о предложенном голосовании. Второе, также регламентирован процесс выдвижения кандидатов. Так, одно и то же лицо не может одновременно быть кандидатом в депутаты маслихата и акимы, а также быть кандидатом в акимы по предложенным избирательным округам", - рассказал он.

Помимо этого, с его слов, особое внимание уделяется вопросам проведения предвыборной агитации на информационных площадках и при использовании «онлайн-платформы». Кандидатам предоставлены условия для размещения агитационных материалов.

"Если кандидат выдвигается из руководства политической власти, он может использовать официальные интернет-ресурсы этой партии и учетные записи в социальных сетях без дополнительного соглашения. То есть кандидат может публиковать агитационные материалы на партийных платформах. Установлен запрет кандидатам и политическим партиям на привлечение финансирования президентских фондов. Регулируются вопросы, механизмы института доверенных лиц. Доверенным лицом теперь может стать только гражданин Республики Казахстан, достигший 18-летнего возраста. самоуправления», – продолжает Жумангарин.

Он также определил порядок сбора подписей в поддержку кандидатов, и теперь сбор подписей в поддержку кандидата на пост акима должен включать представителей половины населенных пунктов избирательного округа и 1% от общего количества избирателей избирательного округа.

"Ужесточены требования к членам избирательных комиссий. Теперь граждане, осужденные за коррупционные преступления, а также за тяжкие или особо тяжкие преступления, не смогут входить в состав избирательных комиссий. Кроме того, повышается ответственность членов избирательных комиссий. Теперь в случае выявления нарушения со стороны члена избирательной комиссии соответствующая комиссия вправе вынести предупреждение и в случае повторного нарушения в течение 6 месяцев предусматривается возможность прекращения его полномочий. Урегулирован вопрос временного прекращения полномочий членов избирательных комиссий. Предлагаемые поправки предусматривают возможность временного приостановления полномочий членов избирательных комиссий в связи с выходом на академический отпуск и отпуск по уходу за ребенком. Вместо члена избирательной комиссии, полномочия которого временно приостановлены, вышестоящая избирательная комиссия назначает члена комиссии на тот же период", – дополнил министр.

Он также рассказал, что уточнены сроки полномочий членов избирательных комиссий во вновь созданных или реорганизованных административно-территориальных единицах.

"Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. Во вновь созданных или сформированных после реорганизации административно-территориальных единицах сроки полномочий членов избирательных комиссий установлены в соответствии с оставшимися сроками всех комиссий. Рассмотрены вопросы создания избирательных участков. В дальнейшем будет возможность создания избирательных участков в местах работы вахтовым методом, а также в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию определенных лиц от общества. Принятие предложенных норм позволит повысить прозрачность избирательного процесса, усилить ответственность его участников и обеспечить строгое соблюдение установленных процедур", – озвучил Жумангарин.

Ранее министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал о ключевых новеллах Конституционного закона "О президенте".

