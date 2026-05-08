У вице-президента Казахстана будут "иные полномочия" – что они из себя представляют

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева 8 мая 2026 года на совместном заседании палат Парламента уточнила полномочия будущего вице-президента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что согласно законопроекту "О Президенте Республики Казахстан", вице-президент по поручению президента представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными госорганами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые президентом.

"Что подразумевается под иными полномочиями?" – спросила депутат.

Как отметил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, институт вице-президента представляет собой только ту миссию, которую возлагает на него глава государства.

"Он представляет интересы главы государства. Следуя этой логике, предполагается, что именно президент будет определять круг его полномочий. Оформляться это будет в виде отдельного указа, утверждающего положение о вице-президенте. Таким образом, обеспечиваются гибкость и адаптивность государственного управления", – ответил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане введут должность вице-президента.