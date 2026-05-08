#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

У вице-президента Казахстана будут "иные полномочия" – что они из себя представляют

Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 10:35 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Татьяна Савельева 8 мая 2026 года на совместном заседании палат Парламента уточнила полномочия будущего вице-президента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что согласно законопроекту "О Президенте Республики Казахстан", вице-президент по поручению президента представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными госорганами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые президентом.

"Что подразумевается под иными полномочиями?" – спросила депутат.

Как отметил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, институт вице-президента представляет собой только ту миссию, которую возлагает на него глава государства.

"Он представляет интересы главы государства. Следуя этой логике, предполагается, что именно президент будет определять круг его полномочий. Оформляться это будет в виде отдельного указа, утверждающего положение о вице-президенте. Таким образом, обеспечиваются гибкость и адаптивность государственного управления", – ответил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане введут должность вице-президента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды
11:17, Сегодня
В Минюсте ответили, будет ли вице-президент уходить после выборов президента
Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
10:35, Сегодня
Ерлан Сарсембаев рассказал о ключевых новеллах конституционного закона "О президенте"
Бейсенбаев, депутат, Мажилис, АП
10:23, 11 февраля 2026
Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: