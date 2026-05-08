Ответственность за неофициальное финансирование выборов хотят ужесточить в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на совместном заседании палат Парламента 8 мая 2026 года разъяснил поправки в закон "О выборах в РК", передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что на сегодня источники финансирование избирательной кампании кандидатов полностью определены – это личные средства кандидатов, средства политических партий, общественных объединений, которые выдвинули их, и добровольные пожертвования граждан и организации.

"Все эти средства должны идти через избирательный фонд. Мы говорим о тех ситуациях, когда кандидату оказывается поддержка не через избирательный фонд, а посредством оказания каких-то услуг, либо предоставления товаров, транспорта, техники, оплаты рекламы, агитационных материалов. Для чего это делается? Для того, чтобы не было теневого финансирования. Для того, чтобы была обеспечена прозрачность выборов, и для того, чтобы создавались одинаковые условия для всех кандидатов. Поэтому такая норма введена и в случае ее обхода, нарушения, соответственно предусмотрена действующим конституционным законом отмена регистрации кандидата или даже политической партии. Кроме того, предусмотрена административная ответственность. Сама норма ни в коем случае не направлена на ограничение кандидатов или политических партий", – заявил он.

Член ЦИК Шавкат Утемисов подтвердил, что если кандидат нарушает установленные нормы закона при финансировании своей избирательной кампании, то может быть отменена его регистрация или, если это подтвердится после выборов, они могут быть признаны не состоявшимися по этому кругу.

8 мая 2026 года депутаты на совместном заседании палат Парламента РК одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".