Общество

"Пытался уговорить уехать": в Алматы мать заявила о преследовании 15-летней дочери на Сайране

Фото: Zakon.kz
Жительница Алматы заявила о странном поведении мужчины, который приставал к ее дочери. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали Zakon.kz подробности.

Женщина разместила свое обращение на странице в Threads:

"Моя дочь 15 лет столкнулась с человеком, который пытался уговорить ее уехать с ним, предлагал наркотики, делал комплименты. Ей хитростью удалось от него убежать, но на ее месте может быть любая другая девочка".

По словам автора, все происходило в утреннее время на набережной озера Сайран.

"Она сидела на лавочке, а он ходил вокруг и затем подсел рядом. Я думаю, что идти в полицию нет смысла, состава преступления нет. Но, возможно, кто-то его узнает или все-таки органы обратят внимание", – добавила мама подростка.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу ДП.

В ведомстве уточнили, что по данному факту отделом полиции при Управлении полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

"Личность мужчины установлена. Принимаются меры, направленные на его задержание. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Кроме того, в полиции призвали граждан не оставаться равнодушными и при выявлении противоправных действий незамедлительно сообщать на пульт "102".

Ранее мы рассказывали, что в Алматы мужчину приговорили к 100 часам работ за преследование экс-жены.

