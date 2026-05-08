В Алматы преследование экс-жены закончилось судом и наказанием

В Алматы мужчину приговорили к 100 часам работ за преследование экс-жены. Подробности Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Так, жительница города обратилась в полицию с заявлением о преследовании со стороны бывшего супруга.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры и возбудили уголовное дело.

"В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие факт противоправных действий. Подозреваемый был оперативно задержан и водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Алматы

После чего материалы дела были направлены в суд.

По решению суда мужчине назначено наказание в виде 100 часов общественных работ с постановкой на пробационный контроль.

В Министерстве внутренних дел (МВД) постоянно напоминают, что сталкинг – это незаконное преследование человека, выражающееся в попытках установить контакт или выслеживать его вопреки его воле. В Казахстане ответственность за это предусмотрена ст. 115-1 Уголовного кодекса РК.