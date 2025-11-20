Жумангарин прокомментировал повышение МЗП

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на брифинге в Сенате 19 ноября 2025 года рассказал, когда в Казахстане могут пересмотреть минимальную заработную плату (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Надо разобраться с методикой расчета МЗП, потому что у нас есть средняя заработная плата и медианная заработная плата.

"Некоторые говорят, что МЗП должна составлять примерно 45-50% от медианной заработной платы. Все эти подходы нужно определить заранее, чтобы они были постоянными, а не так, что что-то подняли, что-то не подняли, и это зависело… Это необходимо поставить на плановую основу. Но для этого нужно провести фискальную консолидацию: увеличить доходы бюджета и сократить его непродуктивные расходы", – озвучил Жумангарин.

Он отметил, что в первую очередь будут анализировать, как в первом полугодии 2026 года будет имплементироваться налоговая и бюджетная реформа. Именно в этот период страна будет формировать бюджет на 2027-2029 годы, и тогда же будет рассматриваться вопрос о размере минимальной заработной платы.

На вопрос журналистов о том, зависит ли МЗП от будущей налоговой реформы, он ответил, что размер минимальной заработной платы, естественно, определяется возможностями доходной части бюджета.

19 ноября 2025 года pаместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, что будет сделано для стабилизации инфляции.

