Жумангарин высказался о рисках для Казахстана после выхода ОАЭ из ОПЕК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года прокомментировал возможные последствия выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, может ли выход ОАЭ из ОПЕК спровоцировать ценовую войну на нефтяном рынке и насколько к возможному падению цен на нефть готов бюджет Казахстана.

"Я недавно прослушал интервью министра энергетики ОАЭ. Он объяснял причину, почему страна выходит из ОПЕК. В частности, он сказал, что сегодня потолок добычи составляет 3,5-3,6 млн баррелей в сутки. Они посчитали, что могут достичь 5 миллионов баррелей в сутки. И это их обязанность перед теми странами, которые инвестировали в ОАЭ и ожидают отдачи. Поэтому решение мотивированное", – озвучил он.

По его словам, некоторые уже говорят о возможном конце эпохи ОПЕК, однако международные эксперты и прогнозы пока остаются достаточно осторожными.

"Приведет ли это к ценовой войне? Вообще возможна ли она? Потому что даже если ОАЭ будут работать в рамках тех цифр, которые министр назвал, объем добычи Саудовской Аравии намного выше. Гораздо больше того, что добывают в Соединенных Штатах. Открывается Венесуэла. То есть на рынке есть альтернативные источники. И в этом плане я бы тоже воздержался от каких-то точных прогнозов. У нас всегда есть прогнозы: базовый, оптимистичный и пессимистичный. В этом году у нас пессимистичный прогноз был на уровне 50 долларов. И на каждом этапе прогнозирования мы всегда определяем, какие расходы бюджета на этом этапе будем останавливать", – сказал Жумангарин.

Он дополнил, что сейчас уже начался бюджетный процесс на 2027-2029 годы.

"Естественно, прежде всего, создается прогноз социально-экономического развития страны. Там мы уже сделали макроэкономический прогноз, а также прогноз по ценам и другим показателям. Поэтому можете не переживать. В принципе, мы не думаем, что Казахстан в ближайшее время ждут большие потрясения", – ответил Жумангарин.

3 мая 2026 года стало известно, что семь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились изменить объемы добычи нефти.