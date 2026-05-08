Общество

Жумангарин рассказал, на сколько выросли тарифы на тепло и воду в Астане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года рассказал, на сколько в Астане выросли тарифы на тепло и водоснабжение, а также объяснил, почему повышение вводят поэтапно в разных регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, может ли ожидаемый рост тарифов в Астане привести к закрытию части компаний из-за увеличения расходов бизнеса.

"На самом деле у нас есть четкая система, как повышать тарифы. Мы вот эти три месяца моратория использовали для того, чтобы все рассчитать и немного распределить это в шахматном порядке. Мы сейчас дали полный тариф в Астане, то есть повысили тепло где-то порядка на 15%, наверное, в среднем. И повысили водоснабжение и водоотведение где-то на 20-25%", – дополнил он.

По его словам, аналогичный подход применяется в Акмолинской области и области Улытау, а также со временем в других регионах, где повышение тарифов планируется вводить поэтапно.

Ранее Жумангарин рассказал, почему придется повысить оптовые цены на газ.

