Железнодорожные услуги в Казахстане подорожают
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года на брифинге в правительстве анонсировал повышение стоимости услуг, связанных с железной дорогой, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, повышение будет незначительным.
"Естественно, мы сейчас рассматриваем вопрос незначительного повышения стоимости услуг железной дороги, образно говоря, в целом на НЖС и перевозки. Но пока думаем и считаем. (...) Речь идет о повышении в среднем на первом этапе до 12%", – сказал Жумангарин.
При этом он отметил, что пока точная цифра неизвестна.
"Пока неизвестно, поскольку все это вопрос расчетов. Это будет рассматриваться в последнюю очередь, после того, как мы окончательно определимся с тарифами на текущий год", – объяснил министр.
Ранее в Минтранспорта объяснили задержку запуска вагонов Stadler.
