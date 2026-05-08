Железнодорожные услуги в Казахстане подорожают

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года на брифинге в правительстве анонсировал повышение стоимости услуг, связанных с железной дорогой, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, повышение будет незначительным. "Естественно, мы сейчас рассматриваем вопрос незначительного повышения стоимости услуг железной дороги, образно говоря, в целом на НЖС и перевозки. Но пока думаем и считаем. (...) Речь идет о повышении в среднем на первом этапе до 12%", – сказал Жумангарин. При этом он отметил, что пока точная цифра неизвестна. "Пока неизвестно, поскольку все это вопрос расчетов. Это будет рассматриваться в последнюю очередь, после того, как мы окончательно определимся с тарифами на текущий год", – объяснил министр. Ранее в Минтранспорта объяснили задержку запуска вагонов Stadler.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: