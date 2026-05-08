Общество

"От поля до прилавка": как "Галицкое" выстроило молочный бизнес на честных ценах и господдержке

директор ТОО "Галицкое" Александр Косицын
Фото: Eldala.kz
В павлодарских магазинах к отделам с продукцией ТОО "Галицкое" часто выстраиваются очереди – местные знают, что за натуральным маслом и молоком нужно приходить пораньше.

Пока рынок штормит от роста цен, а полки супермаркетов заполняет "импорт", хозяйство из Успенского района умудряется не только закрывать потребности своего региона, но и удерживать качество. Это тот случай, когда предприятие в отдельно взятом селе смогло построить систему, не зависящую от перекупщиков и импортного сырья, фактически став гарантом того, что на столах павлодарцев будет свое, местное молоко.

Статистика за последние годы показывает рост производства молока в стране. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2025 году показатели выросли на 5%, составив 3,7 млн тонн. Но для рядового покупателя эти цифры мало что значат, когда он видит ценники в магазинах. По словам директора "Галицкого" Александра Косицына, сегодняшний рост цен на мясо и молоко – это попытка отрасли выйти на реальную себестоимость. Долгое время труд крестьян был обесценен, и сейчас, чтобы ферма просто продолжала работать и развиваться, цена должна покрывать огромные расходы на технику, топливо и технологии.

масло Галицкое
Фото: Eldala.kz

Фото: Eldala.kz

Хозяйство занимается разведением племенного скота, выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также производством комбикорма, сотрудничает с АО "Аграрная кредитная корпорация" практически с момента ее основания. История успеха предприятия неразрывно связана с развитием системы кредитных товариществ. Предприятие выступило основным учредителем КТ "Ажболат", внеся 80% уставного капитала еще в начале 2000-х годов.

"Многие крестьяне боятся кредитов. Мой принцип такой: без кредитов жить можно, но тогда нужно иметь две жизни или три. А жизнь одна, хочется сделать много сейчас и сразу. В этой связи необходимо кредитование, но сегодня на рынке процентная ставка достигает и 30%. В нашем кредитном товариществе 100% возвратность кредитов, это очень хороший показатель. Я думаю, что ни один банк в Казахстане не может этим похвастать. 80% от общего портфеля наших кредитов мы привлекаем от АКК, входящее в группу компаний Холдинга "Байтерек", – пояснил директор ТОО "Галицкое" Александр Косицын.

молоко, масло, Галицкое
Фото: Eldala.kz

Фото: Eldala.kz

По его словам, важно, чтобы стоимость продовольственных продуктов питания должна покрывать расходы фермеров.

"Никто не удивляется, что бутылка "Боржоми" 0,5 литра стоит, например, 700-800 тенге, но все удивляются, когда литр молока стоит, например, более 300 тенге за литр. Многие говорят об удорожании мяса, но оно лишь стремится приблизиться к той реальной стоимости, в которой она обходится крестьянину. Еще даже не приблизилось. Просто оно было совершенно обесценено все эти годы. Как только мясо, зерно и остальные продукты питания будут стоить столько, сколько они должно стоить, вы не заметите, как наше сельское хозяйство обгонит все передовые страны мира", – считает Александр Косицын.

Работать в таких условиях помогает вертикальная интеграция – когда все свое. В "Галицком" сегодня пять тысяч голов скота: и знаменитый "казахский белоголовый" ангус, и молочные симменталы. Но главное здесь даже не коровы, а земля. Хозяйство вложило почти 700 млн тенге в системы орошения, чтобы не гадать, будет ли дождь и чем кормить скот зимой. Свои поля, свои корма и своя переработка позволяют контролировать качество "от поля до прилавка". Именно это дает возможность почти 400 сотрудникам предприятия получать стабильную работу, а жителям области – продукт, за которым охотятся в фирменных отделах.

масло, молоко, Галицкое
Фото: Eldala.kz

Фото: Eldala.kz

Понятно, что такие масштабы "на коленке" не создаются. Чтобы строить системы полива и закупать племенной скот, нужны оборотные средства. Когда рыночные кредиты под 30% делают бизнес бессмысленным, единственным выходом становится работа через программы господдержки. В "Галицком" этот процесс выстроен нативно: хозяйство само участвовало в создании кредитного товарищества, через которое теперь привлекает льготное финансирование. Около 80% их инвестиций – это средства, привлеченные через инструменты Аграрной кредитной корпорации. Для предприятия это не просто "помощь", а рабочий инструмент, который позволяет не стоять на месте и кормить регион, несмотря на любые рыночные перепады.

Айсулу Омарова
