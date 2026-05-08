Казахстанцам рассказали о важной онлайн-услуге для военнослужащих

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 8 мая 2026 года, подсказали, что на портале eGov.kz можно получить справку с места работы (службы) Национальной гвардии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что эта справка является официальным документом, подтверждающим факт прохождения военной службы или трудовой деятельности в органах Национальной гвардии.

Документ содержит сведения о звании, а также иную информацию, соответствующую запросу заявителя.

Стоит отметить, что срок оказания услуги через портал составляет не более 15 минут с момента подачи запроса:

"Срок действия справки составляет 10 календарных дней с момента ее выдачи".

Подробный алгоритм действий можно посмотреть в этой карусели:

Ранее в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" опубликовали познавательную памятку о том, почему нельзя портить один из важных документов в Казахстане – свидетельство о браке.