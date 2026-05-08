Алатау получил уникальный статус: Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 8 мая 2026 года, подписал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, основной целью этого закона является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.

Согласно официальным данным, уникальный правовой статус города представляет собой принципиально новый подход к формированию самостоятельной экосистемы, направленной на создание благоприятной среды для инноваций, инвестиций и экономического роста.

Также отмечено, что Конституционным законом введена новая модель государственного управления городом Алатау, установлены основные подходы к регулированию предпринимательства, таможенного дела, цифровых активов, игорной деятельности, социальной сферы, финансового рынка, архитектуры и градостроительства, экологии и охраны окружающей среды, культуры, спорта и пр.

Установлен правовой статус "резидент Алатау", который будет присваиваться Администрацией города физическим и юридическим лицам по ряду категорий, от которых будет зависеть допустимый объем применения специального режима и соответствующих прав, обязанностей и требований.

Долгосрочное инвестиционное и технологическое развитие города будет обеспечиваться на основе стратегических документов – долгосрочного плана развития, мастер-плана и стратегии развития города Алатау.

"Для обеспечения безопасности, эффективного функционирования и развития города Алатау в качестве "умного города" все данные по объектам инфраструктуры и системам обеспечения общественной безопасности будут интегрированы в единую городскую цифровую платформу управления городским пространством".

Конституционный закон также регулирует инвестиционный климат и гарантии инвесторам, налогово-бюджетную политику, дизайн города и земельные отношения.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Материал по теме Соответствует Конституции: закон о специальном правовом режиме города Алатау проверил Конституционный суд

Еще 20 марта сообщалось, что Алатау хотят развивать по опыту Сингапура и Дубая.