#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Политика

Алатау получил уникальный статус: Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 16:22 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 8 мая 2026 года, подписал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, основной целью этого закона является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.

Согласно официальным данным, уникальный правовой статус города представляет собой принципиально новый подход к формированию самостоятельной экосистемы, направленной на создание благоприятной среды для инноваций, инвестиций и экономического роста.

Также отмечено, что Конституционным законом введена новая модель государственного управления городом Алатау, установлены основные подходы к регулированию предпринимательства, таможенного дела, цифровых активов, игорной деятельности, социальной сферы, финансового рынка, архитектуры и градостроительства, экологии и охраны окружающей среды, культуры, спорта и пр.

Установлен правовой статус "резидент Алатау", который будет присваиваться Администрацией города физическим и юридическим лицам по ряду категорий, от которых будет зависеть допустимый объем применения специального режима и соответствующих прав, обязанностей и требований.

Долгосрочное инвестиционное и технологическое развитие города будет обеспечиваться на основе стратегических документов – долгосрочного плана развития, мастер-плана и стратегии развития города Алатау.

"Для обеспечения безопасности, эффективного функционирования и развития города Алатау в качестве "умного города" все данные по объектам инфраструктуры и системам обеспечения общественной безопасности будут интегрированы в единую городскую цифровую платформу управления городским пространством".

Конституционный закон также регулирует инвестиционный климат и гарантии инвесторам, налогово-бюджетную политику, дизайн города и земельные отношения.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 16:22
Соответствует Конституции: закон о специальном правовом режиме города Алатау проверил Конституционный суд

Еще 20 марта сообщалось, что Алатау хотят развивать по опыту Сингапура и Дубая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана
18:01, Сегодня
Парад Победы в Москве и встреча с Путиным – советник Токаева сделал важное заявление
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
21:05, 27 апреля 2026
Токаев подписал новые законы
Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
15:31, 30 июня 2025
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о фондах целевого капитала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: