Письма с фронта и блокадный хлеб: школьники Павлодара вышли на сцену с историями войны

Школьный городской конкурс театрализованных постановок провели в Павлодаре. Ученики представили свое видение истории, понимание значения Дня Победы, героизма защитников Родины и идеи мира. Погрузиться в роли для многих оказалось непросто, рассказывает Zakon.kz.

Организаторы конкурса – Центр занятости и развития детской одаренности "Павлодар дарыны" – оценивали сценические декорации, музыкальное сопровождение, артистизм. В то же время нужно было держаться исторической линии. В жюри – профессиональные актеры, режиссеры, филологи.

"Конкурс с хорошей тематикой к важным майским праздникам. Критерии, которые мы учитываем – актерское мастерство, оригинальность. Но самое главное и дорогое, я думаю, – воспитательная ценность. В нашей стране мир и согласие. Дети ни в чем не нуждаются, растут в мирное время, и им, наверное, тяжело вжиться в роли. Но помнить о подвигах своего народа, любить историю, ценить и беречь свою страну – в этом и есть патриотизм. Я думаю, что они хорошо справятся и покажут, как они это чувствуют". Айсулу Балтабаева, член жюри, актриса казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймаутова

Ученики школы № 11 представили постановку о подвиге казахстанцев и ленинградцев (ныне Санкт-Петербург – Прим. ред.), соединив два произведения: "Ленинградцы, дети мои!" Жамбыла Жабаева и "Ленинградская поэма" Ольги Берггольц. Тематика у них одинаковая – о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

"С ребятами мы не просто учили текст. Мы разбирали именно историю. С какими трудностями сталкивались люди, в чем подвиг. Мы много беседовали. Им предлагалось даже попробовать эти 125 блокадных грамм – попробуйте хотя бы полдня продержаться на этом кусочке хлеба. Репетировать начали еще зимой. Разбирали ощущение холода. Мы пытались набрать эмоции через тактильные ощущения. Дети представляли, что они голодные, уставшие, но должны сделать свое важное дело, нужное для других". Елена Черемисина, руководитель театра миниатюр "Inсайт" школы № 11 Павлодара

"Я играю помощника шофера во время блокады. Чтобы вжиться в роль, я смотрел фильмы и читал книги о блокаде Ленинграда. О том, как страдали жители. И как рисковали шоферы, они могли под лед провалиться, но все равно ехали, чтобы хлеб привезти", – поделился впечатлениями 6-классник Аристарх Задорожный.

Победителей в этом конкурсе определяло жюри, но главный результат оказался не в дипломах. Через театральные постановки школьники попытались не просто пересказать страницы истории, а прочувствовать их. Для одних это стало знакомством с судьбами фронтовиков и блокадников, для других возможностью понять, какой ценой достается мирная жизнь.

