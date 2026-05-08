19-летний астанчанин отправился за решетку после провокационного фото с Байтереком

В Астане полиция не прошла мимо публикации в соцсетях, которая вызвала гнев общественности, сообщает Zakon.kz.

Речь о непристойном фото на фоне Байтерека.



"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, на которой зафиксировано неуважительное отношение к монументу города, выразившееся в размещении фотографии непристойного характера на его фоне. По данному факту сотрудниками полиции установлен и доставлен в отделение полиции 19-летний житель столицы", – прокомментировали в Департаменте полиции (ДП) Астаны 8 мая 2026 года.

Нарушителя привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, материалы направлены в суд для принятия решения. Он помещен в комнату временного задержания.

