Алиментщик из Актобе обокрал бизнесмена на 2,5 млн тенге, чтобы оплатить долги

Попытка поддержать человека в трудной финансовой ситуации обернулась для бизнесмена из Актобе крупным ущербом. Работодатель доверился злостному неплательщику алиментов, а тот похитил у него почти 2,5 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщает 11 мая 2026 года издание "Диапазон", владелец компьютерного клуба в Актобе нанял постоянного клиента помочь с установкой оборудования в помещении и камер видеонаблюдения. Он знал, что у клиента сложное материальное положение и сам помогал ему финансово.

"Тот имел свободный доступ ко всем помещением клуба и воспользовался этим обстоятельством, сыграл на доверии клиента. Он вошел в комнату с компьютерами, которые не были подключены к сети и вытащил из них видеокарты, их общая стоимость составила почти 2,5 млн тенге", – говорится в сообщении.

Эти видеокарты он продал одному покупателю, а на вырученные деньги гасил кредиты и выплачивал алименты.

До приговора он не смог возместить ущерб потерпевшему. А еще оказалось, что он обворовал клуб в то время, когда находился под контролем службы пробации за совершенное ранее преступление.

В итоге за кражу из клуба и с учетом неотбытого наказания за предыдущее преступление суд приговорил 33-летнего алиментщика к 3,5 годам лишения свободы.

