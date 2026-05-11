#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
461.26
542.58
6.18
Общество

Алиментщик из Актобе обокрал бизнесмена на 2,5 млн тенге, чтобы оплатить долги

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 00:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Попытка поддержать человека в трудной финансовой ситуации обернулась для бизнесмена из Актобе крупным ущербом. Работодатель доверился злостному неплательщику алиментов, а тот похитил у него почти 2,5 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщает 11 мая 2026 года издание "Диапазон", владелец компьютерного клуба в Актобе нанял постоянного клиента помочь с установкой оборудования в помещении и камер видеонаблюдения. Он знал, что у клиента сложное материальное положение и сам помогал ему финансово.

"Тот имел свободный доступ ко всем помещением клуба и воспользовался этим обстоятельством, сыграл на доверии клиента. Он вошел в комнату с компьютерами, которые не были подключены к сети и вытащил из них видеокарты, их общая стоимость составила почти 2,5 млн тенге", – говорится в сообщении.

Эти видеокарты он продал одному покупателю, а на вырученные деньги гасил кредиты и выплачивал алименты.

До приговора он не смог возместить ущерб потерпевшему. А еще оказалось, что он обворовал клуб в то время, когда находился под контролем службы пробации за совершенное ранее преступление.

В итоге за кражу из клуба и с учетом неотбытого наказания за предыдущее преступление суд приговорил 33-летнего алиментщика к 3,5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что алиментщиков хотят обязать платить больше в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Астанчанин колесил по Казахстану и накатал штрафы на 2,5 млн тенге
11:57, 25 января 2024
Астанчанин колесил по Казахстану и накатал штрафы на 2,5 млн тенге
хищения
12:13, 21 июля 2024
Более 6 млн тенге украла бухгалтер в Актобе и перевела на счет своей матери
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки
16:18, 04 октября 2024
Задолжали 350 млн тенге: нескольким астанчанам запретили играть в азартные игры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:56, 12 мая 2026
Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира на турнире в Риме
Фото: UFC
00:48, 12 мая 2026
Инсайдер сообщил, что следующий бой Макгрегора очень близок к организации в UFC
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
00:15, 12 мая 2026
Клуб Алипа получил хорошие новости за тур до завершения сезона в РПЛ
Фото: UFC
23:40, 11 мая 2026
Стрикленд прокомментировал мнение, что конфликт с Чимаевым был ненастоящим
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: