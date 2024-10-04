Задолжали 350 млн тенге: нескольким астанчанам запретили играть в азартные игры

Столичная прокуратура инициировала новый подход по выявлению и ограничению злостных неплательщиков алиментов от участия в азартных играх, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры Астаны установили, что 150 человек, задолжав своим детям 350 млн тенге алиментов, участвовали при этом в азартных играх.

Например, в 2024 году один из должников (сумма долга – 2,5 млн тенге) через букмекерскую контору участвовал в азартных играх, запустив в оборот 80 млн тенге.

"По акту надзора прокуратуры частными судебными исполнителями в отношении 150 должников применены запреты на участие в азартных играх. Новый вид ограничения исключит растрату должниками денежных средств", – рассказали 4 октября в прокуратуре Астаны.

В силу вступившего 9 сентября 2024 года Закона "Об игорном бизнесе" прокуратура столицы призывает организаторов игорного бизнеса не допускать к участию в азартных играх должников.

"Напоминаем, что в соответствии со ст. 444 Кодекса РК об административных правонарушениях за несоблюдение вышеуказанных требований законодательства предусмотрено наказание в виде штрафа, за повторное нарушение – приостановление действия лицензии", – предупредили в столичной прокуратуре.

Отметим, что, по данным Министерства туризма и спорта, в Казахстане растет количество граждан, которые воспользовались услугой самоограничения от азартных игр. В начале июля 2024 года сообщалось, что такой услугой воспользовались 132 тыс. казахстанцев.