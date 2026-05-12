#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
Общество

После сирены в Алматы: что нужно сделать каждому жителю 14 мая

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 12:31 Фото: pexels
В четверг, 14 мая 2026 года, в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Zakon.kz рассказали о необходимых действиях в этот день.

Известно, что сирены прозвучат в 11:00.

По данным ДЧС, к сейсмотренировке готовятся заблаговременно. Так, с 12 мая проводится перехват радио- и телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие.

"В день сейсмотренировки в 11:00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения".Пресс-служба ДЧС Алматы

Стоит помнить, что звуковой сигнал "Внимание всем!!!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

"Проводимая городская сейсмотренировка плановая. Жителям и гостям города необходимо сохранять спокойствие и принять активное участие".Пресс-служба ДЧС Алматы

Подобные учения проводятся регулярно, например, они проходили 25 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сайгак, сайгаки, сайга
12:58, Сегодня
Падеж сайгаков в ЗКО: в Минэкологии высказались о регулировании численности животных
Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения
18:30, 28 апреля 2025
30 апреля в Алматы зазвучат сирены
Акимат Алматы призывает не паниковать: в городе прозвучат сирены
10:10, 14 октября 2024
Акимат Алматы призывает не паниковать: в городе прозвучат сирены
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
13:24, Сегодня
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
Ергали не выступит среди вольников
13:12, Сегодня
Алишер Ергали может отказаться от участия в Кубке Казахстана как борец - "вольник"
Дата и время четвертьфинала Рыбакиной
13:11, Сегодня
Определены дата и время битвы Елены Рыбакиной за полуфинал "тысячника" в Риме
Посещаемость матчей 9 тура КПЛ
12:31, Сегодня
Стало известно количество болельщиков, посетивших матчи девятого тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: