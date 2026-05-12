После сирены в Алматы: что нужно сделать каждому жителю 14 мая
Известно, что сирены прозвучат в 11:00.
По данным ДЧС, к сейсмотренировке готовятся заблаговременно. Так, с 12 мая проводится перехват радио- и телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие.
"В день сейсмотренировки в 11:00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения".Пресс-служба ДЧС Алматы
Стоит помнить, что звуковой сигнал "Внимание всем!!!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
"Проводимая городская сейсмотренировка плановая. Жителям и гостям города необходимо сохранять спокойствие и принять активное участие".Пресс-служба ДЧС Алматы
Подобные учения проводятся регулярно, например, они проходили 25 февраля 2026 года.