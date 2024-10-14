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Акимат Алматы призывает не паниковать: в городе прозвучат сирены

Акимат Алматы призывает не паниковать: в городе прозвучат сирены, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 10:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 17 октября в 10:00 будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка, в рамках которой протестируют систему экстренного оповещения населения Mass Alert. С таким заявлением выступила пресс-служба акимата, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению ведомства за 14 октября 2024 года, сейсмотренировка начнется с автоматического перехвата теле- и радиовещательных каналов, включения сиренно-речевых установок с сигналом "Внимание всем!", а также уведомления на телефон.

"После получения сигнала необходимо эвакуироваться из здания на открытую площадку".Пресс-служба акимата Алматы

По словам специалистов, основная цель сейсмотренировки – повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, отработка маршрутов эвакуации в безопасные места.

В заключении обращения жителей и гостей города просят не паниковать и принять активное участие в сейсмотренировке.

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О новой системе оповещения было заявлено еще в мае 2024 года.

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