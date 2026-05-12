Какие одуванчики запрещено срывать казахстанцам

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на пресс-конференции в правительстве 12 мая 2026 года разъяснил, какие цветы нельзя срывать казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуркен Шарбиев заявил, что речь идет о краснокнижном одуванчике.

"Все остальные одуванчики не являются краснокнижными. На все краснокнижные растения за срыв предусмотрен штраф 3000 МРП. Это редкие растения, на стадии исчезновения, поэтому предусмотрены такие штрафы. Этот штраф был увеличен в 2019 году по инициативе депутатов в десять раз, сейчас составляет 3000 МРП (1 МРП в 2026 году равен 4325 тенге. – Прим. ред.), для того чтобы предотвратить уничтожение краснокнижных растений, редких, исчезающих", – заявил вице-министр.

Редкие виды одуванчиков, по его словам, встречаются чаще всего в южных регионах страны.

11 марта 2026 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что за срыв тюльпанов и подснежников в Казахстане предусмотрено суровое наказание.