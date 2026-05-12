Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на муку и рис

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 12 мая 2026 года рассказал, будет ли население обеспечено казахстанской мукой и рисом, несмотря на сокращение посевных площадей, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов уточнил, что в Минсельхозе не ожидают дефицита риса и муки. Соответственно, нет прогнозов и по росту цен на эти продукты.

"В Казахстане выращивают более 20 млн тонн пшеницы. Из них 7 млн направляется на покрытие внутренней потребности. Она полностью покрывается – это и мука, и хлеб, и макаронные изделия. 2 млн – это семена, остальное – экспортируется. Внутренняя потребность полностью покрывается и будет покрываться. Никакого роста цен не будет", – заверил вице-министр.

Нет, по его словам, и риска дефицита риса.

"Новый аким Кызылординской области докладывал на заседании правительства, что посевная площадь риса составит 70 тыс. га. Даже если мы получим самый низкий урожай с этой площади, этого будет достаточно, чтобы покрыть внутреннюю потребность. Никаких рисков нет", – подчеркнул Султанов.

Ранее Азат Султанов сообщил, что в этом году приоритет отдан высокорентабельным культурам – масличным и кормовым. Площадь зерновых в 2026 году будет сокращена на 127 тыс. га, в том числе площадь пшеницы сократится на 125 тыс. га и составит 12,1 млн га. Также в целях сокращения нагрузки на водные ресурсы проводится работа по оптимизации площадей риса и хлопчатника.