Конаев без горячей воды: отключение продлится две недели

Пресс-служба акимата Конаева выпустила срочное обращение к жителям города. В ближайшие дни там начнутся испытания теплосетей – горячей воды не будет две недели, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявлению, с 18 мая по 1 июня 2026 года будет отключена подача горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

Жителям города принесли извинения за причиненные неудобства и обратились с просьбой.

"Просим в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам диспетчерской службы: 8-72772-21588, 8-72772-20098, 8-72772-20095". Пресс-служба акимата Конаева

