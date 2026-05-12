Нападение на полицейского закончилось для казахстанца приговором

Фото: Zakon.kz

В Каратальском районе вынесен приговор местному жителю, который применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья. Об этом 12 мая 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел, когда участковый инспектор прибыл по вызову на пульт "102". "Вместо соблюдения закона мужчина проявил агрессию: нанес полицейскому ладонью рук удары по лицу, сорвал служебный видеожетон и повредил погон. Государственный обвинитель представил достаточные доказательства вины подсудимого. В результате за нападение на сотрудника при исполнении служебных обязанностей суд назначил виновному 2 года ограничения свободы". Пресс-служба прокуратуры области Жетысу Также сообщается, что осужденный привлечен к принудительному труду, а нанесенный государству материальный ущерб взыскан в полном объеме. Казахстанцам напоминают, что любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов влекут за собой строгую ответственность. "Приговор вступил в законную силу". Пресс-служба прокуратуры области Жетысу Ранее мы писали о подростке, который избил педагога в коридоре школы под Алматы. Подробнее об этом – по ссылке.

